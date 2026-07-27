Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Güven Yalçın ile karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki golcünün yeni adresi de belli oldu. Güven Yalçın'ın, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul ekibiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Alanyaspor, bir yandan transfer çalışmalarına hız verirken diğer yandan da kadrosundaki ayrılıkları netleştiriyor. Güven Yalçın'ın ayrılığı, turuncu-yeşilli ekibin hücum hattındaki yapılanmasında önemli değişikliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kasımpaşa'nın ise hücum hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna kattığı Güven Yalçın'dan yeni sezonda önemli katkı almayı hedeflediği belirtiliyor. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte transferin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.