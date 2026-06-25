İstanbul Bağcılar'da 23 Haziran günü saat 13.15 sularında silahlı bir gasp olayı yaşandı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Barbaros Mahallesi 220'nci Sokak'ta bir iş yerinden ödeme almak için gelen yabancı uyruklu Ahmet Arabi, kimliği belirsiz kişilerce takibe alındı.

Arabi'nin 34 HMS 441 plakalı aracını park etmesinin ardından harekete geçen şüpheliler, önce otomobilin lastiklerini bıçakla patlattı. Kapıları zorla açan saldırganlardan biri sürücünün başına silah doğrulturken, diğeri araç içerisindeki 2 milyon 568 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAÇIŞ ARACI PENDİK'TE BULUNDU

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet güçleri, şüphelilerin izini sürdü. Yapılan takip sonucunda soyguncuların kullandığı araç Pendik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.

AYNI KİŞİYE ÜÇÜNCÜ SALDIRI İDDİASI

Görgü tanıklarından Hikmet Bahadır, mağdurun siyah bir araç tarafından takip edildiğini belirterek, "Aracın lastiklerini patlatıp silahı kafasına dayadılar ve parayı aldılar. Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor" şeklinde konuştu. Bir diğer mahalle sakini Mecit Abdulkadir ise olayın saniyeler içinde gerçekleştiğini ve saldırganların hızla kaçtığını aktardı.

YÜKLÜ NAKİT TAŞIMAK NEDEN HEDEF YAPIYOR?

Özellikle ticaretle uğraşan kişilerin yüklü miktarda nakit parayla fiziki olarak tahsilat yapması, planlı gasp vakalarına zemin hazırlıyor. Benzer adli vakalar incelendiğinde, milyonluk ödemelerin bankacılık sistemi yerine elden taşınmasının mağdurları doğrudan hedef haline getirdiği görülüyor. Emniyet birimleri, zorunlu nakit taşıma durumlarında rutin güzergahların dışına çıkılması ve güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiği konusunda uyarıyor.