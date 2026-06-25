Rize'nin Çayeli ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında üç genç kadın hayatını kaybetti, üçü ağır beş kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde saat 23.00 sıralarında yaşanan olay, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edilmesine neden oldu.

Aktarılan bilgilere göre, Artvin'den Rize istikametine seyreden 22 yaşındaki Selinay Saral yönetimindeki 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, 67 yaşındaki İshak Beyaz'ın kullandığı 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan kısa süre sonra alev aldı. Bu esnada 37 yaşındaki Sezgin Çelik idaresindeki 08 ACA 759 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve emniyet güçleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yanan araçtaki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, alev alan otomobilin sürücüsü Selinay Saral ile aynı araçta bulunan 23 yaşındaki Nilay Bilgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçtan yola savrulan 19 yaşındaki Gamze Saklı da yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇ OYUNCU KİMDİ?

Kazada hayatını kaybeden üç genç kadının yakın arkadaş oldukları ve akşam saatlerinde gezmek amacıyla yola çıktıkları öğrenildi. Meydana gelen kaza, gençlerin geride bıraktığı sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte bölgede büyük üzüntü yarattı.

Yaşamını yitiren 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın kuaförlük mesleğinin yanı sıra yardımcı oyunculuk yaptığı bildirildi. Genç oyuncunun son olarak yerel bir proje olan 'Gözleri Karadeniz' adlı televizyon dizisinde rol aldığı kaydedildi.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Zincirleme kazada diğer araçlarda bulunan İshak Beyaz, 21 yaşındaki Ahsen Kandiş, 50 yaşındaki Sadık Namoğlu, 65 yaşındaki Ahmet Hamdi Özdal ve minibüs sürücüsü Sezgin Çelik yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdal'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı. Yetkililer, üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.