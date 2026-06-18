Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 20'nci Kaymakamlık Futbol Turnuvası sırasında yaşanan kavga, spor organizasyonlarında güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Alaybey Lokantası takımları arasında oynanan karşılaşmada çıkan arbede nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın Hendek Suni Çim Saha'da oynanan müsabakasında, iki takım arasındaki gerilim karşılaşmanın 57'nci dakikasında başladı. Oyuncular arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

BAZI TARAFTARLAR DA SAHAYA GİRDİ

Arbede sırasında tribünde bulunan bazı taraftarların da sahaya girmesiyle olayların boyutu büyüdü. Sahadaki karışıklık nedeniyle müsabaka durduruldu.

JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kavganın kontrolden çıkması üzerine bölgede görevli jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar ayrılırken, yaşanan olaylarda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Turnuvanın ilerleyen günlerde alınacak ek güvenlik tedbirleriyle devam edip etmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Her ne kadar olay Sakarya'da yaşansa da, Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Antalya'da düzenlenen kurumlar arası spor organizasyonları açısından da güvenlik planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle geniş katılımlı amatör turnuvalarda saha içi ve saha dışı güvenlik tedbirlerinin artırılması, benzer olayların önüne geçilmesi açısından kritik görülüyor.