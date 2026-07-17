Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) takvimine göre 17 Temmuz itibarıyla başladı. Haziran ayı enflasyon verileriyle yüzde 17,76 olarak kesinleşen zam oranının ardından, hak sahipleri tahsis numaralarının son hanesine göre maaşlarını hesaplarında görmeye başladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesine yükseltildi. Ancak yasa tasarısının TBMM

Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlanma süreci henüz tamamlanmadı.

FARK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Mevzuat sürecinin devam etmesi nedeniyle, kök aylığı ve ek ödeme toplamı 20 bin TL'nin altında olan emeklilere ilk aşamada eski taban aylık tutarı olan 20 bin TL yatırılıyor. Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra oluşan 3 bin 552 TL tutarındaki fark, SGK tarafından belirlenecek özel bir takvimle hesaplara aktarılacak. Kök maaşı ve ek ödeme toplamı 23 bin 552 TL'nin üzerinde olan emekliler ise yüzde 17,76 zamlı yeni maaşlarını eksiksiz olarak alıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NET MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Emekliler, hesaplarına yatacak kesin tutarı e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Emekli Ödeme Bilgileri" ekranında yer alan güncel ek ödeme tutarı 25 ile çarpıldığında yeni kök maaş, 26 ile çarpıldığında ise bankaya yatacak toplam net aylık hesaplanabiliyor. Hazine desteğiyle tamamlanan maaşlarda, örneğin 12 bin TL kök maaşı olan bir emekli 8 bin 855 TL destekle, 16 bin TL kök maaşı olan bir emekli ise 3 bin 956 TL destekle 23 bin 552 TL net ödeme alacak.

SSK VE BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ

SGK'nın aktardığı bilgilere göre, SSK emeklilerinin zamlı maaşları tahsis numarasının son hanesine göre 17-26

Temmuz tarihleri arasında hesaplara geçiyor. Son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz'da, 7 olanlar 18 Temmuz'da, 5 olanlar 19 Temmuz'da ödemelerini alırken, süreç 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı aylıkları ise tahsis numarasına göre 25-28

Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARI GÜNCELLENDİ

Dul ve yetim aylığı alan kişilerin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden düzenlendi. Yüzde 75 hisse ile daha önce 15 bin TL alan hak sahiplerinin yeni ödemesi 17 bin 664 TL'ye, yüzde 50 hisse ile 10 bin TL alanların ödemesi 11 bin 776 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 25 hisse ile 5 bin TL alan hak sahiplerinin yeni maaşı ise 5 bin 888 TL olarak belirlendi. Bu gruptaki hak sahipleri zamlı ödemelerini 17-28

Temmuz arasında, bağlı bulundukları sigorta kolunun ödeme gününde alacak.