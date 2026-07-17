Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, "Daha 17" isimli dizide figüran olarak rol alan Eylül Aslan'ın projeyle ilişiği kesildi. Set ekibi tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek işine son verildiği öne sürülen Aslan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

DİSİPLİNSİZLİK DEĞİL SERVİS SORUNU

Hakkında çıkan haberlerin tek taraflı olduğunu savunan genç oyuncu, ayrılık sürecinin kişisel bir disiplinsizlikten kaynaklanmadığını belirtti. Aslan, sorunun tamamen servis organizasyonunda yaşanan bir aksaklık ve sonrasında gelişen iletişim kopukluğundan ibaret olduğunu ifade etti. Kendisine yöneltilen sorumsuzluk suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

SETLERDEKİ ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Televizyon sektöründe, özellikle figüran ve yardımcı oyuncuların ulaşım organizasyonları set akışının en kritik parçalarından birini oluşturuyor. Günlük çekim programlarının çok sıkı olması nedeniyle, servis ve ulaşım ağında yaşanan en ufak bir gecikme tüm ekibin çalışma takvimini etkileyebiliyor. Bu tür lojistik krizler, zaman zaman yapım şirketleri ile oyuncular arasında hızlı yolların ayrılmasına zemin hazırlayabiliyor.

PROFESYONELLİK VURGUSU

Kariyeri boyunca çalışma disiplinine büyük önem verdiğini belirten Aslan, setlerde her zaman görevlerini eksiksiz yerine getirmeye özen gösterdiğini vurguladı. Yaşanan tek bir organizasyon hatasının kariyerine kalıcı bir etiket olarak yapıştırılmasını doğru bulmadığını dile getiren oyuncu, polemiklerden uzak durarak mesleğine aynı ciddiyetle devam edeceğini sözlerine ekledi.