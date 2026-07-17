Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen yasa teklifi, TBMM

Genel Kurulunda kabul edilerek resmen yasalaştı. Meclis kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, yeni düzenleme özellikle banka hesaplarını başkalarına kullandıran "IBAN mağdurları", sözleşmesiz borçların faiz oranları ve genetik verilerin saklanma süreleri gibi birçok kritik konuyu kapsıyor.

IBAN VE KREDİ KARTI KULLANDIRANLARA CEZA İNDİRİMİ NASIL OLACAK?

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158'inci maddesine eklenen yeni fıkra ile banka hesabı, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini haksız menfaat sağlamak amacıyla başkalarına kullandıranların cezaları yeniden belirlendi. Sadece hesap veya araç temin etme fiiliyle sınırlı kalan iştirak durumlarında verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

Düzenleme, mevcut davaları ve infaz aşamasındaki dosyaları da kapsıyor. İstinaf veya Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozularak ilk derece mahkemelerine gönderilecek. İnfaz aşamasında olan ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış hükümlüler ise, mahkemenin yapacağı ihtardan itibaren 6 ay içinde mağdurun zararını tamamen karşılamaları halinde TCK 168. madde kapsamındaki ceza indiriminden faydalanabilecek. Bu süreçte zarar giderilinceye kadar infaz durdurulamayacak.

YENİ DÖNEMDE YASAL FAİZ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Miktarı sözleşme ile açıkça belirlenmemiş ödemelerdeki kanuni faiz oranlarında da sistemsel bir değişikliğe gidildi. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki faiz ödemeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bir önceki yılın 31 Aralık günü uyguladığı kısa vadeli kredi reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanacak. Eğer 30 Haziran günkü oran, 31 Aralık'taki orandan 5 puan veya daha fazla farklıysa, yılın ikinci yarısı için 30 Haziran'da belirlenen oranın yüzde 80'i dikkate alınacak.

HAKİM EĞİTİMLERİ VE GENETİK VERİ GİZLİLİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Kanunla birlikte yargı mensuplarının eğitim ve denetim süreçleri de güncellendi. Hakim ve savcı yardımcıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak. Ayrıca, mesleki hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvuran hakimlere uyarma cezası verilecek. Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki değişiklikle genetik inceleme sonuçları kimliksizleştirilerek özel bir sisteme kaydedilecek. Beraat veya takipsizlik durumunda derhal, diğer hallerde ise mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl sonra savcı huzurunda yok edilecek.

VATANDAŞLAR IBAN VE KART PAYLAŞIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hukukçular, yeni düzenlemeyle gelen ceza indiriminin, banka hesaplarının kiralanması veya başkalarına kullandırılması eylemini suç olmaktan çıkarmadığı konusunda uyarıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden "ek gelir" vaadiyle toplanan IBAN ve kripto para hesapları, genellikle yasa dışı bahis veya dolandırıcılık ağlarında kullanılıyor. Vatandaşların, ceza indirimi gelse dahi adli sicillerine işlenecek nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşılaşmamak için kişisel finansal bilgilerini ve şifrelerini hiçbir koşulda üçüncü şahıslarla paylaşmaması büyük önem taşıyor.