Alanya'da bir otele giden iki kişi arasında yaşanan olayın ardından yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Barlar Sokağı'nda tanıştığı A.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve cep telefonunu gasbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece Barlar Sokağı'nda bir araya gelen A.B. ile Muhammed A., daha sonra Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan bir otele geçti. Bir süre sonra Muhammed A.'nın otelden ayrılmasının ardından A.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. A.B. yaptığı ihbarda, şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve cep telefonunu zorla alarak kaçtığını bildirdi.

SAHİL YOLUNDA YAKALANDI

İhbar üzerine hızla bölgeye yönlendirilen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen Muhammed A.'yı sahil yolunda yaya olarak ilerlerken tespit edip gözaltına aldı. Şüpheli, ilk işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Emniyetteki işlemleri sırasında şüphelinin ifadesi tercüman eşliğinde alındı. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve gasp (yağma) iddiaları, adli makamlarca ivedilikle değerlendirilen ağır cezalık suçlar kapsamında yer alıyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed A., hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkındaki iddialar doğrultusunda tutuklanan şüpheli, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.