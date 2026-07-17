Alanya ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kazada araç içerisinde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kazayı gören çevredeki bir vatandaş, hızla müdahale ederek anne ve oğlunu devrilen araçtan çıkardı ve ilk yardımı gerçekleştirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk kontrollerin ardından yaralıları tedbir amacıyla bölgedeki bir sağlık ocağına sevk etti.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Sağlık ocağında tedavi altına alınan anne ve oğlunun genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

MAHALLE YOLLARINDA HIZ LİMİTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kırsal ve mahalle içi yollarda aşırı hız, ani virajlar ile daralan yollar nedeniyle kaza riskini ciddi oranda artırıyor. Uzmanlar, yerleşim yeri içindeki bağlantı yollarında sürücülerin belirlenen hız sınırlarına uymasının ve dikkatli seyretmesinin can güvenliği açısından kritik bir unsur olduğuna dikkat çekiyor.