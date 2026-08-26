Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık, dünyaca ünlü tescilli peynirlerin üretim standartlarını değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, mera otlarındaki ciddi azalma nedeniyle üreticilerin yem temininde yaşadığı zorluklar üzerine üretim şartlarında geçici esnemeye gidildi.

YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

Sıkı kurallara tabi olan Abondance peyniri üretiminde, ineklerin yemindeki mera otu zorunluluğu yüzde 50'den yüzde 15'e düşürüldü. Ayrıca 31 Mayıs 2027 tarihine kadar hayvanların yem ihtiyacının yarısının belirlenen üretim bölgesi dışından karşılanmasına onay verildi. Beaufort peynirinde ise coğrafi bölgeden temin edilen ot payı yüzde 75'ten yüzde 50'ye çekilirken, ineklere verilecek ek tahıl miktarı artırıldı.

TARIM SEKTÖRÜNDE İKLİM BASKISI

Comté peyniri üretiminde de benzer bir kolaylık sağlanarak, 31 Ekim'e kadar inek yemindeki mısırın coğrafi alan dışından alınmasının önü açıldı. Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard'ın Franceinfo'ya yaptığı açıklamaya göre, aşırı sıcaklar ve orman yangınları tarım sektörünü ağır biçimde etkiledi. Genevard, bu olumsuz koşulların çiftçiler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturduğunu aktardı.

TESCİLLİ ÜRÜNLERDE İKLİM ETKİSİ

Avrupa genelinde coğrafi işaret koruması altındaki geleneksel gıda ürünleri, katı üretim zincirlerine sahip olmaları nedeniyle iklim krizine karşı en kırılgan tarımsal kalemler arasında yer alıyor. Fransa'nın aldığı bu geçici kararlar, değişen iklim koşullarının yüzyıllık üretim standartlarını bile değişime zorladığını gösteriyor.