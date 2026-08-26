AYDINSPOR’da başkanlık arayışı sürerken taraftarların başvurduğu yöntem gündem oldu. Kulübü yeniden ayağa kaldırabilecek bir yönetim oluşturulmasını isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, LinkedIn üzerinden başkanlık ilanı yayımladı.

Hazırlanan ilanda yalnızca başkanlık koltuğunu dolduracak bir isim değil, kulübün mali, idari ve sportif yapısını yeniden düzenleyebilecek güçlü bir yönetim anlayışı arandığı belirtildi.

MALİ DİSİPLİN VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Taraftarların öncelikli beklentileri arasında kulübün ekonomik yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi yer aldı. Yeni yönetimden gerçekçi bir borç planı hazırlanması, gelir-gider dengesinin kurulması ve şeffaf bir yönetim modeli oluşturulması istendi.

Aydınspor’un günübirlik çözümler yerine uzun vadeli ve kalıcı gelir modellerine yönelmesi gerektiği vurgulandı.

SPONSORLUK VE YENİ GELİR KAYNAKLARI

İlanda Aydın iş dünyası ve yerel yönetimlerle daha güçlü ilişkiler kurulmasının önemine de dikkat çekildi. Kulübün sponsor gelirlerinin artırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesi hedef olarak gösterildi.

ALTYAPIYA YATIRIM BEKLENİYOR

Taraftarların yeni yönetimden en önemli beklentilerinden biri de altyapıya yatırım yapılması oldu. Aydın’da yetişen genç futbolcuların değerlendirilmesi, kulübün kendi öz kaynaklarına dayanan bir futbol yapılanması oluşturması ve altyapıdan çıkan oyuncuların Türk futboluna kazandırılması istendi.

Bu modelin hem sportif başarı hem de kulübün ekonomik geleceği açısından önemli olduğu ifade edildi.

BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI YOK

LinkedIn üzerinden yayımlanan başkanlık ilanında son başvuru tarihi bulunmuyor. Taraftarlar, Aydınspor’un sorumluluğunu üstlenebilecek ciddi ve kararlı bir aday ortaya çıkana kadar arayışın süreceğini duyurdu.

Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden köklü kulübün başkanını sosyal medya üzerinden araması, Aydınspor’daki yönetim krizinin boyutunu da gözler önüne serdi.