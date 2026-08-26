Fransa genelindeki Auchan süpermarket zincirlerinde satışa sunulan Le Farinier markasına ait 1 kilogramlık buğday unları için acil geri çağırma kararı alındı. Fransa resmi gıda güvenliği platformu Rappel Conso tarafından 26 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, T65 Label Rouge etiketli ürünlerde fiziksel yaralanma riski tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, kağıt ambalajlı un paketlerinin içine üretim aşamasında mavi renkli plastik elek telleri ve sertleşmiş un kütlelerinin karıştığı belirlendi. Yetkililer, bu yabancı maddelerin pişirme işlemi sırasında erimediğini aktardı. Tüketilmesi halinde ağız, diş ve sindirim sisteminde ciddi kesiklere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

HANGİ TARİHLERDEKİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma işlemi, 18-25

Ağustos 2026 tarihleri arasında ülke genelindeki tüm Auchan mağazalarında satılan belirli iki parti numarasını kapsıyor. Kararın herhangi bir mikrobiyolojik kirlenmeden değil, tamamen plastik parçaların yaratacağı mekanik tehlikelerden kaynaklandığı bildirildi.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Tüketicilerin evlerindeki ambalajlar üzerinde yer alan GTIN kodunu ve minimum dayanma tarihini acilen kontrol etmeleri isteniyor. Uzmanlar, şüpheli partilere ait unların yüksek ısıda pişirilse dahi içindeki plastik tellerin yapısı bozulmayacağı için kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Standart gıda güvenliği prosedürleri gereği, riskli ürünlerin kullanılmadan doğrudan satın alınan mağazalara iade edilmesi tavsiye ediliyor.