Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'inci maddesiyle getirilen yeni düzenleme, turizm sektöründe tartışma yarattı. Resmi makamlarca yayımlanan karara göre, basit konaklama turizm işletme belgeleri artık ölüme bağlı tasarruf veya miras yolları dışında devredilemeyecek. Kurala uyulmadığının tespiti halinde valilikler tarafından yasal işlem başlatılacak.

Kararın ardından açıklama yapan ANTOB

Başkanı Alp Özel, sektör adına endişelerini dile getirdi. Özel, basit konaklama tesislerine getirilen devir yasağının ticari hayatın doğal akışına aykırı olabileceğini belirterek, düzenlemenin sektör temsilcilerine danışılmadan hayata geçirilmesini eleştirdi.

ŞİRKET HİSSESİ İLE BELGE DEVRİ AYRIMI

Tüzel kişiliğe sahip şirketlerde belgenin nasıl değerlendirileceğinin henüz netleşmediğini aktaran Özel, şirket ortaklık yapısındaki değişikliğin Türk Ticaret Kanunu kapsamında ele alınması gerektiğini savundu. Özel'e göre, şirketin tüzel kişiliği devam ederken ortakların paylarını devretmesi ile işletme belgesinin doğrudan başka bir isme devredilmesi farklı hukuki işlemler barındırıyor.

YENİ DÜZENLEME KÜÇÜK OTELCİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Gerçek kişi işletmeleri açısından bu karar, yıllarca emek verilen pansiyon ve butik otellerin ticari bir değer olarak satılmasını fiilen zorlaştırıyor. Aile işletmesi olarak kurulan tesislerin ilerleyen yıllarda el değiştirmesi veya sermaye olarak değerlendirilmesi, belge devri yasağı nedeniyle hukuki bir engele takılma riski taşıyor.

Antalya genelindeki basit konaklama tesislerinin bölge turizmi için kritik bir yükü omuzladığını hatırlatan Alp Özel, ticaret ve sanayi odalarının meslek komitelerine de çağrıda bulundu. Kazanılmış hakların korunması gerektiğini vurgulayan Özel, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarının çözümü için uygulama esaslarının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.