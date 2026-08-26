FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkıyor. Play-off turu ilk maçında Lyon ile İstanbul’da 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinde Fransa’da tur arayacak.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lyon-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Fransa’daki Groupama Stadı’nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Zufferli olacak.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek Lyon karşılaşması TRT 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İstanbul’daki ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesi nedeniyle Fenerbahçe’nin Fransa’da alacağı her türlü galibiyet sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıyacak.

Lyon’un kazanması durumunda Fransız temsilcisi tur atlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip kritik karşılaşma öncesinde önemli eksiklerle karşı karşıya. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio ile kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu Lyon karşısında forma giyemeyecek.

AVRUPA’DA 306’NCI MAÇ

Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 306’ncı maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 305 karşılaşmada 121 galibiyet ve 67 beraberlik elde ederken, 117 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 415 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 425 gol gördü.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.