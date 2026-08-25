İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde 1809 yılında kurulan köklü seramik markası Denby, finansal krizin ardından üretim ve perakende faaliyetlerine son veriyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 31 Mart 2026'da kayyum yönetimine giren şirket, elindeki stokları tüketmek amacıyla mağazalarında yüzde 70'e varan tasfiye indirimleri başlattı.

Şirketin Derbyshire'daki tarihi üretim tesisi olan Denby Pottery Village, 30 Ağustos Pazar günü saat 16.00 itibarıyla kapılarını tamamen kapatacak. Bununla birlikte Ashford, Portsmouth, Braintree, York, Dalton Park, Castleford ve Cheshire Oaks bölgelerindeki diğer şubeler de bu hafta içinde faaliyetlerini durduracak. İnternet üzerinden yeni sipariş alımını durduran firma, mevcut siparişlerin teslimatını ağustos sonuna kadar tamamlayacağını resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 2 STERLİNE KADAR DÜŞTÜ

Kapanış öncesi başlatılan kampanyada, tarihi merkezdeki mağazalarda bazı seramik ürünlerin fiyatı 2 sterline kadar geriledi. Dörtlü ürün paketleri ise 6 ile 12 sterlin arasında alıcı buluyor. Stokların tamamen eritilmesinin hedeflendiği bu süreçte, 120'den fazla çalışanın işini kaybettiği ve bölgedeki üretimin tamamen durduğu bildirildi.

217 YILLIK MARKA NEDEN İFLAS ETTİ?

William Bourne tarafından temelleri atılan ve özellikle 'Imperial Blue' koleksiyonuyla tanınan şirketin çöküşünde, seramik ürünlerine yönelik talebin azalması etkili oldu. Artan istihdam ve üretim maliyetleri de finansal baskıyı hızlandırdı. Markayı kurtarmak için başlatılan ve 40 binden fazla kişinin destek verdiği #SaveDenby kampanyası da yerel siyasetçilerin çabalarına rağmen yeterli yatırımı sağlayamadı.

Üretim ve mağazacılık ağı tasfiye edilmesine rağmen Denby ismi piyasadan tamamen silinmeyecek. İngiltere'deki 217 yıllık tarihi mağazacılık dönemi sona eren markanın, isim haklarını devralan yeni sahibi yönetiminde farklı bir ticari yapıyla varlığını sürdürmesi planlanıyor.