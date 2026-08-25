ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Stratejik öneme sahip boğazın uluslararası sularındaki mayınlara yönelik operasyon hakkında bilgi veren Trump, ABD Donanması’nın çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Trump, “Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından etkisiz hale getirildiği konusunda az önce bilgilendirildim” ifadelerini kullandı.

İRAN’A MAYIN UYARISI

Açıklamasında İran’a da uyarıda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı’na yeni mayın döşenmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Bölgede mayın döşediği tespit edilen herhangi bir gemi veya tekneye müdahale edileceğini ifade eden Trump, “İran’a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal ve sistematik olarak imha edilecek” dedi.

“BOĞAZIN HER BİR KARIŞINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

ABD’nin bölgedeki faaliyetleri yakından izlediğini belirten Trump, Uzay Kuvvetleri'nin de gözetleme faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı’nın her noktasının yakından takip edildiğini ifade ederek, daha önce hedef alınan nükleer tesislere de açıklamasında atıfta bulundu.

Trump, “Uzay Kuvvetleri aracılığıyla tıpkı Kazma Dağı ve daha önce imha edilmiş diğer üç nükleer tesis gibi Boğaz’ın her bir karışını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SIFIR TOLERANS POLİTİKASI UYGULANIYOR”

Hürmüz Boğazı’nda yeniden mayın döşenmesine karşı ABD yönetiminin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Trump, “Mayın döşenmesine karşı Sıfır Tolerans politikası tam olarak uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Trump’ın açıklamasıyla birlikte, dünya enerji ticareti açısından kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine geldi.