NEPAL’in Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel, büyük bir felakete yol açtı. Nepal basınında yer alan bilgilere göre, şiddetli sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 22 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişiden ise haber alınamıyor.

Yetkililer, afetin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini ve kayıp kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

384 TURİSTTEN HABER ALINAMIYOR

Sel felaketinin ardından en büyük endişelerden biri bölgede bulunan turistlerin durumu oldu. Yetkililer, 291’i yabancı olmak üzere toplam 384 turistin kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp turistlerin bulunması için ekiplerin bölgede geniş çaplı çalışma yürüttüğü belirtilirken, ulaşımın aksadığı ve selin oluşturduğu hasarın arama kurtarma faaliyetlerini güçleştirdiği kaydedildi.

BHOTEKOSHI NEHRİ ÇEVRESİNDE BÜYÜK HASAR

Selin özellikle Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim alanlarını etkilediği bildirildi. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı yapılar zarar görürken, sel sularının birçok noktada hayatı olumsuz etkilediği aktarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin hem kayıp kişilere ulaşmak hem de selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanları güvenli noktalara çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, afet bölgesindeki çalışmalar devam ettiği için can kaybı ve kayıp kişi sayısının değişebileceğini bildirdi.