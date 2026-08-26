CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine gelmesiyle başlayan yönetim değişikliğinin ardından parti içindeki disiplin süreci de hız kazandı. Parti Meclisi, CHP üyelikleri devam etmesine rağmen “Yeni Parti” lehine propaganda yaptıkları gerekçesiyle 50 ismin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Böylece parti yönetimindeki değişimin ardından yaşanan siyasi ayrışma, disiplin mekanizmasına da taşınmış oldu.

ÖNEMLİ İSİMLER YDK’YA SEVK EDİLDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre kesin ihraç istemiyle YDK’ya gönderilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk de bulunuyor. Söz konusu isimlerin önemli bir bölümünün önceki dönemlerde CHP’nin yönetim kademelerinde yer alması, disiplin sürecini parti içi dengeler açısından daha önemli hale getiriyor. Böke, Nazlıaka, Keleş, Erbilgin ve Ertürk’ün geçmiş dönemlerde Parti Meclisi listelerinde yer aldığı kamuoyuna açıklanan kurultay sonuçlarına da yansımıştı.

YENİ PARTİ DESTEĞİ TARTIŞMASI

CHP yönetiminden daha önce yapılan açıklamalarda, parti üyeliğini sürdürürken başka bir siyasi partinin faaliyetlerine katılan, o parti lehine çalışan veya açık biçimde destek veren kişiler konusunda disiplin hükümlerinin işletilebileceğinin mesajı verilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı da kamuoyuna yansıyan bir açıklamasında, başka bir siyasi parti için çalışan CHP üyeleriyle yolların ayrılacağını ifade etmişti. Son sevk kararları, daha önce dile getirilen bu yaklaşımın Parti Meclisi düzeyinde somut bir disiplin sürecine dönüştüğünü gösteriyor.

NİHAİ KARARI YDK VERECEK

Parti Meclisi’nin “kesin ihraç talebiyle” sevk kararı vermesi, adı geçen kişilerin doğrudan CHP üyeliğinden çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Disiplin dosyalarının bundan sonraki aşaması Yüksek Disiplin Kurulu’nda yürütülecek. Kurulun dosyalardaki iddiaları, ilgili kişilerin savunmalarını ve parti mevzuatındaki hükümleri birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Bu nedenle PM’nin talebi, disiplin sürecinin sonucu değil; YDK önündeki incelemenin başlangıç aşamasını oluşturuyor.

SAVUNMA SÜRECİ ÖNEM TAŞIYOR

Siyasi partilerde disiplin işlemleri yalnızca yönetim organlarının siyasi değerlendirmelerinden oluşmuyor. Parti tüzüğü ve disiplin düzenlemeleri çerçevesinde sevk gerekçesinin ortaya konulması, ilgili üyelerin savunmalarının alınması ve yetkili disiplin kurulunun dosya üzerinden karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla CHP’deki 50 kişilik dosyada da YDK’nın her isim hakkındaki isnatları ve sunulacak savunmaları ayrı ayrı değerlendirmesi bekleniyor. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen üyeler açısından üyeliğin devam edip etmeyeceğini belirleyecek aşama YDK kararı olacak.

MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Disiplin hareketliliğinin arka planında CHP yönetiminde yaşanan olağanüstü değişim bulunuyor. Mahkeme kararı sonrasında Kılıçdaroğlu dönemindeki yönetim yapısının yeniden gündeme gelmesi, Parti Meclisi ve diğer parti organlarının konumunu da değiştirdi. Daha önce kamuoyuna yansıyan listelerde Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka gibi bazı isimlerin hem Kılıçdaroğlu dönemindeki hem de sonraki dönemlerdeki Parti Meclisi yapılarında yer aldığı görülüyordu. Bu tablo, mevcut disiplin tartışmasının yalnızca üyelik meselesi değil, CHP’de son yıllarda oluşan farklı siyasi kadrolar arasındaki ayrışmanın da bir parçası olarak değerlendirilmesine neden oluyor.

GÖZLER YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NDA

Parti Meclisi kararının ardından gözler YDK’nın yapacağı incelemeye çevrildi. Dosyaların kurul gündemine alınmasının ardından sevk edilen isimlerin savunmaları ve haklarındaki iddiaların dayanakları değerlendirilecek. Sürecin sonunda YDK, her dosya bakımından parti mevzuatı çerçevesinde kararını verecek. Böylece CHP’de mahkeme kararıyla başlayan yönetim tartışmasının ardından ortaya çıkan yeni siyasi saflaşmanın parti üyeliklerine nasıl yansıyacağı da netleşmiş olacak.