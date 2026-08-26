ALANYA’DA internet üzerinden ikinci el ürün satışı yapanları hedef alan dikkat çekici bir dolandırıcılık girişimi yaşandı. Sahibinden.com üzerinden gelinliğini satışa çıkaran bir kadın, ilanı yayınladıktan kısa süre sonra kendisiyle iletişime geçen sözde alıcının hedefi oldu. Birden fazla kişinin koordineli hareket ettiği öne sürülen girişimde sahte ödeme ekranı, banka dekontu ve müşteri hizmetleri görüşmesi kullanılarak satıcıdan para alınmaya çalışıldı.

İddiaya göre gelinliğin satış ilanını gören bir kişi, satıcıyla iletişime geçerek ürünü satın almak istediğini söyledi. Görüşme sırasında son derece kibar ve ciddi bir alıcı izlenimi veren şüpheli, bir arkadaşının evleneceğini ancak çiftin maddi durumunun iyi olmadığını anlattı. Eşiyle birlikte arkadaşlarına sürpriz yapmak istediklerini söyleyen kişi, gelinliği hediye olarak alacağını belirtti.

GELİNLİK HAKKINDA AYRINTILI SORULAR SORDU

Satıcının güvenini kazanmak isteyen sözde alıcı, gelinliğin bedeni, ölçüleri ve bağcık sistemi hakkında ayrıntılı sorular yöneltti. Gelinliğe ait farklı fotoğraf ve videolar da isteyen kişi, bir süre devam eden görüşmenin ardından ürünü almaya karar verdiğini söyledi.

Şüpheli daha sonra sahibinden.com üzerinden kullanılan güvenli ödeme sistemini daha önce kullanmadığını ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini bilmediğini öne sürdü. Görüşmeler ilerledikçe satış işleminin tamamlandığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldı.

SAHTE ÖDEME EKRANI VE DEKONT GÖNDERİLDİ

Bir süre sonra satıcıya üzerinde “Siparişiniz alındı” ve “Ödemeniz kontrol ediliyor” ifadelerinin bulunduğu bir ekran görüntüsü gönderildi. Bununla birlikte ödemenin gerçekleştirildiğini gösterdiği iddia edilen bir banka dekontu da satıcıya iletildi.

Ancak kadın kendi sahibinden.com hesabını kontrol ettiğinde herhangi bir satış işlemi veya ödeme bildirimi göremedi. Durumu sözde alıcıya bildirdiğinde ise işlemlerin sisteme yansımasının zaman alabileceği öne sürülerek satıcının şüphelenmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

BU KEZ ‘MÜŞTERİ HİZMETLERİ’ ARADI

İlk görüşmenin üzerinden yaklaşık 10-15 dakika geçtikten sonra satıcının telefonu bu kez başka bir numaradan çaldı. Telefonda kendisini sahibinden.com görevlisi olarak tanıtan bir kadın bulunuyordu.

İddiaya göre görüşmenin başlangıcında kurumsal bir çağrı merkezi izlenimi oluşturmak amacıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin otomatik bilgilendirmeler yapıldı. Böylece satıcıya gerçek bir müşteri hizmetleri görüşmesi gerçekleştirildiği izlenimi verilmeye çalışıldı.

9 BİN 500 LİRALIK ‘GÜVENCE BEDELİ’ İSTEDİLER

Sözde müşteri hizmetleri görevlisi, gelinliğin satış işleminin tamamlandığını ve alıcının yaklaşık 59 bin 500 lira ödeme yaptığını iddia etti.

Gelinliğin satış fiyatının 50 bin lira olduğunu bilen sözde görevli, aradaki 9 bin 500 liralık tutarın “sigorta güvence bedeli” olduğunu öne sürdü. Satıcının da aynı miktarı yatırması gerektiğini söyleyen kişi, 9 bin 500 liranın gönderilmesinin ardından işlemin tamamlanacağını savundu.

Paranın yatırılması halinde kargo kodunun oluşturulacağı ve gelinliğin 50 bin liralık satış bedelinin birkaç gün içerisinde satıcının banka hesabına aktarılacağı iddia edildi. Kadına para göndermesi için bir kişinin adına kayıtlı IBAN bilgisi de iletildi.

SÖZDE ALICI YENİDEN DEVREYE GİRDİ

Telefon görüşmesinin hemen ardından ilk başta gelinliği satın almak isteyen kişi de yeniden satıcıyı aradı. Şüpheli, işlemin ne durumda olduğunu sorarak görüşmeye devam etti.

Satıcının kendisinden 9 bin 500 lira istendiğini söylemesi üzerine sözde alıcı, aynı tutarın kendisinden de kesildiğini ve bu nedenle toplamda yaklaşık 59 bin 500 lira ödediğini iddia etti.

Böylece sözde alıcının kendisini de sistem nedeniyle ekstra ödeme yapmak zorunda kalan bir müşteri gibi göstererek satıcının güvenini artırmaya çalıştığı değerlendirildi.

RESMİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerden şüphelenen kadın, kendisini arayan numaralar üzerinden görüşmeye devam etmek yerine sahibinden.com’un resmi iletişim kanallarından müşteri hizmetlerine ulaştı.

Durumu anlatan satıcıya hesabında herhangi bir satış işlemi bulunmadığı bildirildi. Ayrıca satış yapan kullanıcıdan anlatıldığı şekilde para talep edilmediği belirtildi.

Güvenli ödeme işlemlerinin platform içerisindeki sistem üzerinden takip edilmesi ve satış ile ödeme bildirimlerinin kullanıcının kendi hesabında görülmesi gerektiği bilgisini alan kadın, dolandırılmaya çalışıldığını fark etti.

Satıcı, kendisine verilen IBAN’a 9 bin 500 lirayı göndermeyerek olası maddi kayıptan son anda kurtuldu.

MESAJLARI SİLMEYE BAŞLADILAR

Dolandırıcılık girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmasının ardından şüphelilerin WhatsApp üzerinden gönderdikleri bazı mesajları sildiği öğrenildi.

Olayda kullanılan yöntem ise dikkat çekti. İlanın yayınlanmasının ardından kısa sürede satıcıya ulaşılması, duygusal bir hikâyeyle güven kazanılması, ürünle ilgili ayrıntılı sorular sorularak gerçek bir alıcı izlenimi verilmesi, sahte ödeme belgeleri gönderilmesi ve ardından başka bir kişinin müşteri hizmetleri görevlisi rolüyle devreye girmesi, girişimin koordineli şekilde gerçekleştirildiği izlenimini oluşturdu.

İnternet üzerinden ürün satan vatandaşların, kendilerine platform dışından gönderilen ödeme ekranları ve banka dekontlarını tek başına ödeme kanıtı olarak kabul etmemeleri önem taşıyor. Özellikle satış yapan kişiden “sigorta”, “güvence bedeli”, “aktivasyon” veya benzeri gerekçelerle para talep edilmesi durumunda işlemin durdurularak kullanılan platformun resmi kanallarından doğrulama yapılması gerekiyor.