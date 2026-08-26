Antalya'nın Korkuteli ilçesinde siyasi arenadaki geçiş süreci devam ediyor. Korkuteli Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Cennet İnce Turhan, Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti saflarına katıldı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Turhan'ın parti rozeti ilçe yöneticilerinin katılımıyla takıldı. Buluşmada Arı'nın yanı sıra Yeni Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mutlu Kardıçlı ve Elmalı İlçe Başkanı Yakup Coşkun da yer aldı. Arı, yaptığı paylaşımda üye kayıtlarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek partiye yeni katılan isimleri tebrik ettiğini aktardı.

YENİ PARTİ'YE GEÇİŞ SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde 21 Mayıs tarihinde alınan mutlak butlan kararının ardından başlayan siyasi ayrışma, hem ulusal hem de yerel siyasette yansımalar bulmaya devam ediyor. Bu sürecin bir sonucu olarak 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, Antalya genelinde önemli isimleri bünyesine kattı. Daha önce Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve Aykut Kaya da bu partiye geçmişti. Cennet İnce Turhan'ın hamlesiyle birlikte, teşkilat ve milletvekili düzeyindeki bu değişim Korkuteli Belediye Meclisi'ne de doğrudan taşınmış oldu.