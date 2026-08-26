Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgedeki tarım alanlarını tehdit etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar, mahalle sakinleri traktörleri ve ilaçlama motorlarıyla alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

SERALAR VE MEZARLIK YANMAKTAN KURTULDU

Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, alevlerin ulaştığı bir plastik seranın çatı bölümünde hasar oluştu. Yangında serası zarar gören mahalle sakinlerinden Soner Çeltik, alevleri komşularının uyarısıyla fark ettiklerini belirterek, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangının arka taraftaki mezarlığa ve diğer seralara sıçramadan durdurulduğunu aktardı.

KIRSALDA İLK MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde, rüzgarlı havalarda çıkan otluk yangınları saniyeler içinde seralara ulaşabiliyor. Çandır Mahallesi'ndeki bu olay, çiftçilerin traktör ve su motorları gibi tarım aletleriyle yaptığı erken müdahalenin olası bir felaketi önlemedeki kritik rolünü bir kez daha gösterdi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yetkililerin açıklamasına göre yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.