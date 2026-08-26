Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri için tanıtım çalışmaları farklı bir boyuta taşındı. Etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Antalya Havalimanı'nda kurulan özel alanlarda tanıtılmaya başlandı.

Gelenekten Geleceğe adlı proje kapsamında hayata geçirilen bu uygulama, ata sporu yağlı güreşi sadece bir spor müsabakası olmaktan çıkarıp kültürel bir turizm ögesine dönüştürmeyi hedefliyor. Korkuteli Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonun tanıtımına, Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Sabri Gülel öncülük ediyor.

TURİZM VE KÜLTÜR BİR ARADA

Havalimanındaki tanıtım stratejisi, bölgeye gelen turistlerin geleneksel Türk kültürüyle tanışması açısından dikkat çekiyor. Aktarılan bilgilere göre, bu hamleyle birlikte güreş etkinliklerinin uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması ve bölge turizmine alternatif bir cazibe merkezi sunulması planlanıyor.

Antalya'nın farklı noktalarından ve çevre ilçelerden güreşseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyon, hem yerel ekonomiye hem de kültürel mirasa katkı sağlayacak.