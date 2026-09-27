NEPAL’de yüksek rakımlı bir dağda meydana gelen çığ sonrası 10 kişi kayboldu. Nepal basınında yer alan haberlere göre olay, ülkenin batısındaki Himlung Himal Dağı’nda meydana geldi.

Çığın ardından bölgede bulunan dağcılar ile onlara eşlik eden destek ekibi üyelerinden haber alınamadı. Kayıp kişilere ulaşılabilmesi için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

7 BİN 126 METRELİK DAĞDA ÇIĞ DÜŞTÜ

Nepal basınının aktardığı bilgilere göre çığ, 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı’nda meydana geldi.

Çığın ardından bölgede bulunan toplam 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kayıplar arasında dağcıların yanı sıra destek ekibinde görev alan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

10 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Olayın duyulmasının ardından kayıp kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çığın meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, şu ana kadar kayıp 10 kişinin durumuna ilişkin yeni bir bilgi paylaşılmadı.

DAĞCILAR VE DESTEK EKİBİ ÜYELERİ KAYIP

Kayıp grubun yalnızca dağcılardan oluşmadığı, dağcılara eşlik eden destek ekibi üyelerinin de kayıplar arasında olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından gelecek haber beklenirken, olayın meydana gelişine ilişkin ayrıntıların da yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Nepal basını, çığın ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaların Himlung Himal Dağı ve çevresinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Yetkililerden kayıp kişilerin kimliklerine veya arama çalışmalarının ne kadar süreceğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.