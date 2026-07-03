Avustralya ile Mısır arasındaki Son 32 Turu karşılaşması, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de (TSİ) başlayacak.

Mücadele, ABD'nin Dallas kentinde bulunan Dallas Stadı'nda oynanacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç ayrıca tabii dijital platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

Son 16 İçin Kritik Randevu

Dünya Kupası'nın eleme aşamasında oynanacak karşılaşmada iki ekip de hata yapma lüksü olmadan sahaya çıkacak. Normal sürede eşitlik bozulmaması halinde mücadele uzatmalara taşınacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda ise turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Avustralya ve Mısır, Son 16 bileti için tüm kozlarını sahaya yansıtacak.

Futbolseverlerin Gözü Bu Maçta

Dünya Kupası Son 32 Turu'nun öne çıkan karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Avustralya-Mısır mücadelesinin yüksek tempoya sahne olması bekleniyor. İki takım da çeyrek final yolunda önemli avantaj elde etmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.