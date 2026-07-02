Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında Gyirmot FC Györ ile kozlarını paylaşacak. Teknik heyet, mücadelede futbolcuların fiziksel durumunu ve taktiksel uyumunu yakından değerlendirme fırsatı bulacak.

Karşılaşma, Slovakya'nın Şamorin kentindeki Futbalovy Stadion X-BIONIC'te oynanacak.

Beşiktaş-Gyirmot Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş ile Gyirmot FC Györ arasındaki hazırlık karşılaşması, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşılaşma için şu ana kadar resmi bir yayıncı kuruluş açıklanmadı.

Mevcut bilgilere göre mücadele, televizyon veya dijital platformlardan canlı olarak yayınlanmayacak.

Maç Özeti Paylaşılacak

Canlı yayın bulunmasa da maçın özet görüntülerinin, karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve diğer kamp kadrosundaki futbolcular.

Öte yandan yeni transferlerden Wilfred Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise 10 Temmuz'da kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.