2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu açılış karşılaşmasında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi.

TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmayı Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh yönetti.

Maç boyunca topa daha fazla sahip olan ve oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, aradığı golü bulamadı. Savunmada disiplinli bir görüntü ortaya koyan Yeşil Burun Adaları ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak güçlü rakibinden puan almayı başardı.

İSPANYA ÜSTÜN OYNADI, GOLÜ BULAMADI

Dünya Kupası'nın favori ekipleri arasında gösterilen İspanya, karşılaşmanın büyük bölümünde rakip yarı sahada oynadı. Ancak Yeşil Burun Adaları'nın dirençli savunması karşısında gol yollarında etkili olamadı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Afrika temsilcisi, mücadele boyunca kontrollü oyun anlayışıyla dikkat çekti.

SÜPER LİG VE 1. LİG'DEN TANIDIK İSİMLER SAHADAYDI

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda Türkiye'de forma giyen futbolcular da görev aldı.

Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes, takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıktı.

Başakşehir FK oyuncusu Nuno Da Costa, 61'inci dakikada Dailon Livramento'nun yerine oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Wagner Pina ise teknik heyet tarafından süre verilmediği için forma giyemedi.

YEŞİL BURUN ADALARI TURNUVAYA MORALLİ BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya, turnuvadaki ilk maçında önemli bir puan kaybı yaşadı.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Yeşil Burun Adaları ise organizasyona 1 puanla başlamanın sevincini yaşadı.

H Grubu'ndaki ikinci maçlar öncesinde alınan bu sonuç, grup dengelerini de doğrudan etkileyebilecek sürpriz gelişmeler arasında değerlendiriliyor.