23 PROJECTS Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünyada sadece 7 ülkede düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge gerçekleştirildi. Girişlerin ücretsiz olduğu turnuvada sporseverler, pazar gününün ve dünya çapındaki heyecanın tadını doyasıya çıkardı.

ŞAMPİYONLARA KIZILKULE'NİN 800. YILINA ÖZEL TARİHİ KUPA!

Turnuvanın kapanışında şampiyonluk kürsüsüne çıkan takımları bu yıl çok özel ve anlamlı bir sürpriz karşıladı. Alanya'nın simgelerinden Kızılkule’nin 800. yılına özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupaları bu tarihi zaferi kazanan sporcular için anlamlı bir hatıra oldu. Alanya'nın köklü tarihini ve sporun dinamizmini bir araya getiren özel tasarım kupalar, uluslararası arenada kentin kültürel değerlerinin tanıtılması açısından büyük beğeni topladı.

‘MÜKEMMELİYET MERKEZİ’ UNVANIYLA İLK SINAV BAŞARIYLA GEÇİLDİ

Bu yıl Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından resmi olarak ‘Mükemmeliyet Merkezi" (Centre of Excellence)’ akreditasyonu alan tesis, turnuvayla, uluslararası düzeydeki konforunu da ispatladı. Olimpik standartlardaki kumu, aydınlatması, sporcu sağlığı ve toparlanma alanlarıyla dünyanın en elit sporcularından ve delegelerinden tam not alan merkez, Alanya'yı spor turizminin başkenti yapma vizyonunun en güçlü sütunu olduğunu gösterdi.

SOSYAL ALANLAR DOLU DOLU GEÇTİ

Turnuvada sahanın yanı sıra, tribünlerde de tam bir festival havasında yaşandı. Etkinlik alanları ziyaretçilerle dolup taştı. Maç aralarında ve devrelerde ise seyircilerin coşkusunu artıracak pek çok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Vatandaşlar için kurulan özel festival alanında sıcak havada ferahlatıcı tropikal içecekler ve egzotik meyve sunumları yapıldı. Birbirinden lezzetli atıştırmalık alanları ve müzik performanslarıyla keyifli yaşam alanları oluşturuldu. Tribünlerdeki her ülkenin taraftarı, ellerinde bayraklarla takımlarını desteklerken, aktivite alanları dünya kültürlerini bir araya getirdi.

ŞAMPİYONLAR KÜRSÜDE!

Erkekler finalinde Almanya'dan Paul Henning-Lukas Pfretzschner çifti ile İngiltere'den Javier Bello-Joaquin Bello ikilisi karşılaştı. Henning-Pfretzschner çifti, ilk setini 22-20, ikinci setini de 24-22 aldıkları müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar finalinde de İspanya'dan Sofia Izuzquiza Corulla- Tania Moreno Matveeva çifti, ABD'den Savannah Cory-Devon Newberry ikisini 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen ve Alanya protokolü ile uluslararası delegelerin katıldığı görkemli ödül töreni ve kapanış seremonisiyle sona erdi. Canlı yayınlarla S Sport ve S Sport Plus ekranlarından tüm dünyaya ulaşan finaller, Alanya'nın marka değerine bir katkı daha sundu.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN