Çin merkezli otomotiv üreticisi Changan, Dünya Kupası sürecinde dikkat çeken bir pazarlama stratejisini hayata geçirdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre şirket, turnuva boyunca Portekiz Milli Takımı'nın atacağı her gol karşılığında bir taraftara "Deepal" model elektrikli otomobil hediye edecek.

Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz'in kaydedeceği goller üzerinden kurgulanan bu kampanya, markanın Çin pazarındaki bilinirliğini ve elektrikli araç segmentindeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

SERİ PENALTILAR KAMPANYA DIŞI

Şirket tarafından duyurulan kampanya kurallarına göre, çekiliş sistemi sadece normal oyun süresinde atılan golleri kapsıyor. Maçların berabere bitmesi durumunda geçilen seri penaltı atışları sonucunda ağlarla buluşan toplar, hediye araç kampanyasına dahil edilmeyecek.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NIN FİKSTÜRÜ NASIL?

Turnuvada henüz ilk sınavına çıkmayan Portekiz Milli Takımı, yeşil sahadaki ilk mücadelesini 17 Haziran tarihinde Demokratik Kongo'ya karşı verecek. Bu karşılaşmanın ardından takım, 23 Haziran'da Özbekistan ile kozlarını paylaşacak. Grup aşamasının son maçında ise Portekiz'in rakibi Kolombiya olacak.

KÜRESEL SPOR SPONSORLUKLARI NEDEN ARTIYOR?

Küresel pazarda hızla büyüyen Çinli elektrikli araç üreticileri, son yıllarda uluslararası spor organizasyonlarını ana tanıtım mecrası olarak kullanıyor. Changan'ın Portekiz gibi geniş kitlelerce takip edilen bir takıma sponsor olması, markanın Asya pazarındaki rekabette öne çıkma ve küresel marka kimliği oluşturma hamlesi olarak değerlendiriliyor.