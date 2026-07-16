İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, kent genelinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskini minimize etmek için havai fişek, meşale ve işaret fişeği gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ile kullanımı geçici olarak yasaklandı.

Alınan karar, 16 Temmuz tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yaklaşık üç buçuk ay sürecek olan kısıtlama uygulaması, 28 Ekim tarihine kadar kesintisiz devam edecek. Bu süreç içerisinde söz konusu maddelerin hem ticari satışı hem de kurumsal veya bireysel amaçlı kullanımı tamamen yasak kapsamında tutulacak.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Yasağın devreye girmesiyle birlikte İstanbul genelinde emniyet, jandarma ve ilgili kamu kurumlarının saha denetimlerine hız verildi. Kutlama, düğün veya benzeri organizasyonlarda kısıtlama kararına uymayarak havai fişek ve meşale kullanan kişi ya da işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacak. İhlal durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde hem idari hem de adli yaptırımlar devreye girecek.

YASAK KARARI NEDEN ALINDI?

Türkiye genelinde yaz aylarında etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları, ormanlık alanlarda telafisi zor yangın risklerini beraberinde getiriyor. Valilik tarafından can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alınan bu tür dönemsel tedbirler, riskin en yüksek olduğu aylarda kıvılcım kaynaklı insan hatalarını ve olası felaketleri sıfıra indirmeyi hedefliyor. Vatandaşlardan, bu hassas dönemde kurallara titizlikle uymaları isteniyor.