Spor basınına yansıyan son gelişmelere göre, Galatasaray yönetimi hücum hattındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için stratejik bir adım atıyor. Mauro Icardi'nin ayrılığı ve kadrodaki eksikliği üzerine planlamalarını güncelleyen sarı-kırmızılı ekip, rotasını tamamen Victor Osimhen'e çevirdi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, takımın gol yükünü çeken asıl isimlerden biri olan Nijeryalı yıldızın takımda kalıcı hale gelmesi için finansal arayışlara başladı. Bu hamle, takımın hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki hedefleri için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

HÜCUM HATTINDA YENİ PLANLAMA

Icardi'nin kadrodaki eksikliğinin hücum organizasyonlarında yaratacağı boşluk, teknik heyetin oyun sisteminde güncellemeler yapmasını gerektiriyor. Aktarılan raporlara göre, Osimhen'in atletik yetenekleri ve bitiriciliği etrafında şekillenecek yeni bir hücum kurgusu üzerinde duruluyor. Yönetim, transfer döneminde bu bölgeyi tartışmaya kapalı hale getirmeyi hedefliyor.

OSİMHEN'İN BONSERVİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Victor Osimhen'in Napoli ile olan sözleşme şartları ve yüksek serbest kalma bedeli, bu transferin önündeki temel finansal parametreler olarak dikkat çekiyor. İtalyan kulübüyle yapılacak olası pazarlıklarda, sponsor destekli çoklu ödeme planlarının masaya yatırılması bekleniyor. Oyuncunun mevcut takım uyumu ve İstanbul'daki motivasyonu ise yönetimin masadaki en güçlü pazarlık kozu olarak görülüyor.