Kaza, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. (34) yönetimindeki 07 NAD 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ece Molla'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ece Molla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.