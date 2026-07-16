Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı yüzde 26 gerilerken, yabancıların Türkiye'ye yönelik gayrimenkul yatırımları yüzde 28,3 artış gösterdi. AA'nın aktardığı verilere göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den gayrimenkul edinimi için ödediği tutar 590 milyon dolara ulaştı.

Yabancı yatırımlar mart ayında yüzde 62,4 artışla 242 milyon dolara, nisan ayında yüzde 17,1 yükselişle 164 milyon dolara, mayıs ayında ise kurban bayramı tatiline rağmen yüzde 7,6 artarak 184 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde Türklerin yurt dışı emlak yatırımları ise 517 milyon dolara geriledi. Yerleşiklerin yurt dışı alımları mart ayında 187 milyon dolar, nisan ayında 187 milyon dolar ve mayıs ayında 143 milyon dolar olarak kaydedildi. Mayıs ayındaki 143 milyon dolarlık harcama, 122 milyon doların görüldüğü Ocak 2024'ten bu yana son 29 ayın en düşük seviyesi oldu. Oysa 2025 yılı genelinde bu rakam 2 milyar 675 milyon dolarla rekor kırmış, ocak ayında 208 milyon dolar, şubat ayında ise 225 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜRKLERİN YURT DIŞI TALEBİ NEDEN DÜŞTÜ?

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe, 28 Şubat'ta başlayan ve Körfez ülkelerini etkileyen çatışma ortamının yatırım tercihlerini doğrudan değiştirdiğini bildirdi. Türklerin en çok tercih ettiği pazarlardan Dubai'ye yönelik saldırıların alımları durma noktasına getirdiğini belirten Tekçe, Yunanistan'ın son dönemdeki olumsuz tavırları ile İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yürüttüğü askeri işbirliklerinin de yatırımcı iştahını kestiğini açıkladı.

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da küresel risk algısının artmasıyla yatırımcıların yurt dışı planlarını ertelediğini aktardı. Ustaoğlu, bu düşüşün kalıcı bir vazgeçişten ziyade, belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekleyen geçici bir temkinlilik hali olduğunu vurguladı.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN HANGİ FIRSATLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Yurt dışı pazarındaki daralmaya karşın, Türkiye'deki tamamlanmış konut stoku uzun vadeli yatırımcılar için yeni bir çekim merkezi oluşturuyor. Ustaoğlu'nun değerlendirmesine göre, iç piyasada talebin yavaşlaması nedeniyle inşaat firmalarının hemen teslim konutları rekabetçi fiyatlarla sunması, döviz bazında Türkiye'yi cazip kılıyor. Bu fiyat avantajı ve bürokratik süreçlerdeki kolaylaştırmalar, özellikle Rusya vatandaşlarının alımlarını artırmasını sağladı. Son dönemde Rusya'nın yanı sıra Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen yatırımcıların Türkiye gayrimenkul piyasasına yönelik ilgisinde belirgin bir artış yaşandığı duyuruldu.