ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Hillsborough Körfezi'ndeki 8,5 dönümlük ada, dört girişimcinin yatırımıyla büyük bir ekonomik değere ulaştı. Sözcü'nün aktardığına göre, 2017 yılında yalnızca 65 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) ödenerek satın alınan mülk, hayata geçirilen projenin ardından günümüzde 14 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Cole Weaver, Russell Loomis, James West ve John Anthony Gadd isimli girişimciler, geçmişte yatçıların uğrak yeri olan ve çevreye bırakılan atıklar sebebiyle Pine Cay yerine "Bira Kutusu Adası" olarak bilinen bölgeyi baştan yarattı. Ortaklar, bu şöhreti bir marka stratejisine çevirerek adayı aynı isimle işletmeye başladı. Arazinin üzerine plaj barı, tropikal çardaklar, su kaydırakları, sıhhi tesisler ve geniş etkinlik alanları inşa edildi.

ADA NASIL TURİZM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ?

Yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından bölge; hafta sonu tatilleri, düğün organizasyonları ve konserler için tercih edilen bir turizm destinasyonu haline geldi. İlk etapta düşük bir bütçeyle ortaklaşa başlatılan proje, adanın ciddi oranda değerlenmesiyle sonuçlandı. Sahipleri, 14 milyon dolarlık mevcut değere ulaşan mülkü kurumsal yatırımcılara veya özel şahıslara satmak üzere çeşitli dönemlerde pazarlama çalışmaları yürütüyor.

İZOLE YAŞAM ALANLARINA KÜRESEL TALEP ARTIYOR MU?

Küresel gayrimenkul piyasasında, kalabalıktan uzak ve izole yaşam alanlarına yönelik talep son yıllarda belirgin bir artış gösteriyor. Turizm alışkanlıklarındaki bu yapısal değişim, dünyanın farklı bölgelerindeki ıssız arazileri yatırımcılar için cazip fırsatlara dönüştürüyor. Benzer bir gayrimenkul hareketliliği Avrupa'da da dikkat çekiyor. İskoçya sınırları içerisinde yer alan Mullagh Adası, üzerinde bulunan güneş enerjili konutuyla beraber 405 bin euro başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunuldu. Issız bölgeler, sakinlik ve alternatif turizm arayan girişimcilerin yeni odak noktası olmaya devam ediyor.