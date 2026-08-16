KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D-100 Karayolu Zincirlikuyu Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Y. yönetimindeki 41 LZ 023 plakalı otomobil, karayolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle savrulan otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yoldan çıkan araç takla atarak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan yaralıların yardımına koştu.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü V.Y. ile araçta bulunan S.Y., Ö.Y., A.Y., M.Y. ve C.E.Y. yaralandı. Yaralılardan 3’ünün yetişkin, 3’ünün ise çocuk olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulunurken, aracın yoldan çıkmasına neden olan koşulların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.