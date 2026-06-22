Alanya’da bir vatandaşın bisikletinin çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan bisikletinin bir sosyal medya platformunda satışa sunulduğunu fark eden mağdur vatandaşın durumu emniyete bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. İlanı veren şüphelinin kimliğini ve adresini tespit eden polis ekipleri, düzenlenen operasyonla 16 yaşındaki S.T’yi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında, daha önceden de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Büro Amirliğine teslim edilen "Suça Sürüklenen Çocuk" statüsündeki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Alanya Kapalı cezaevine gönderildi. (Mehmet AL)