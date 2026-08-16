BURSA’nın Orhangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada araçlardan biri takla atarken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu üzerindeki İznik Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah D. (46) yönetimindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, Bursa’dan Yalova yönüne doğru seyir halindeyken kavşağa geldi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Abdullah D.’nin kullandığı otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürüldü. Otomobil bu sırada kavşaktan geçiş yapmakta olan Doğan M. (55) yönetimindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ve Muhammed H. (25) idaresindeki 16 CBU 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Üç aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle Muhammed H.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Abdullah D., Doğan M. ve Muhammed H. ile Muhammed H.’nin kullandığı araçta bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 5 yaralı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler araçlarda ve kavşakta incelemelerde bulundu.

BURSA-YALOVA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolunun Yalova istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçların yolda bulunması nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesi ve gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmasının ardından Yalova yönündeki trafik yeniden normale döndü.

Kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.