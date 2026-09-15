Yenilenmiş cep telefonu alım satımı yapan EasyCep'in internet sitesine erişilememesi ve sosyal medya hesaplarındaki durgunluk, müşteriler arasında soru işaretlerine neden oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, şirkete telefon gönderen bazı kullanıcıların ödeme alamadıkları ve bazı mağazalardaki stantların boşaltıldığı öne sürüldü.

Şirketin resmi web sitesine girmek isteyen kullanıcılar, ekranda "Planlı bakım çalışması. Sistemimizi iyileştiriyoruz. Kısa süre içinde geri döneceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" şeklindeki uyarı mesajıyla karşılaşıyor. Yaşanan bu teknik kesinti ve yayılan iddialar üzerine şirket yönetiminden resmi bir değerlendirme yapıldı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir, kamuoyuna yansıyan söylentilerin doğru olmadığını bildirdi. Geçmiş dönemde cihaz bedellerinin ödenmesi konusunda bazı gecikmeler yaşandığını doğrulayan Özdemir, mevcut duruma ilişkin "Şu anda parasını almayan müşterimiz yok" ifadelerini kullandı.

YENİLENMİŞ TELEFON SEKTÖRÜNDE GÜVEN

Türkiye'de Ticaret Bakanlığı yetkilendirmesiyle faaliyet gösteren yenilenmiş cihaz merkezleri, ikinci el elektronik ürünlerin belirli standartlara uygun şekilde onarılarak garantili satılmasını sağlıyor. Tüketicilerin doğrudan cihaz gönderimi yaptığı bu sistemde, lisanslı firmaların operasyonel süreçlerinde yaşanan teknik duraksamalar, güvenli ticaret standartları ve tüketici hakları açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor.