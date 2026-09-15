BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasına taraftarı önünde başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ilk hafta mücadelesinde Fransa’nın güçlü temsilcilerinden Olimpik Marsilya’yı Tüpraş Stadyumu’nda konuk edecek.

İLK RAKİP MARSİLYA

Avrupa Ligi’nin yeni formatında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş, bunların 4’ünü kendi sahasında, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak. Siyah-beyazlıların ilk rakibi Marsilya olacak.

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Siyah-beyazlılar, Marsilya karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi’nde Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, lig aşamasındaki 8 maçın ardından ilk 8 içerisinde yer alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasını 9 ile 24’üncü sıralar arasında tamamlayan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

17 Eylül 2026 – 22.00: Beşiktaş - Marsilya

15 Ekim 2026 – 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim 2026 – 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026 – 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026 – 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026 – 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027 – 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027 – 23.00: Omonia - Beşiktaş