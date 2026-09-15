Katılımevim’in çatı şirketi Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devir süreci ve şirket yöneticileri hakkında kamuoyuna yansıyan adli tedbirler, tasarruf finansman sistemindeki katılımcıların dikkatini sözleşmeden çıkış ve para iadesi şartlarına çevirdi.

Özellikle birikimlerini sistemden çekmek isteyen Katılımevim ve Birevim üyeleri, yatırdıkları anaparanın yanı sıra organizasyon ücretini de geri alıp alamayacaklarını merak ediyor.

14 GÜN İÇİNDE CAYANLAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

Tasarruf finansman sözleşmelerinde cayma hakkı ile sözleşmenin feshedilmesi aynı anlama gelmiyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk 14 gün içerisinde sistemden ayrılmak isteyen katılımcılar, cayma hakkını kullanabiliyor.

Bu süre içerisinde cayma hakkını kullanan katılımcılar, herhangi bir kesinti yapılmadan ödedikleri tutarların iadesini talep edebiliyor. Bu nedenle sözleşmenin ne zaman imzalandığı, sistemden ayrılmak isteyen üyeler açısından kritik önem taşıyor.

14 GÜN GEÇTİYSE ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

14 günlük cayma süresinin sona ermesinin ardından sistemden ayrılmak isteyen üyeler açısından ise fesih hükümleri devreye giriyor. Bu noktada katılımcının imzaladığı sözleşmenin hükümleri ve ilgili mevzuat belirleyici oluyor.

Dolayısıyla sistemden ayrılmak isteyen her üyenin aynı şartlarda ve aynı tutarda para iadesi alacağını söylemek mümkün değil. Üyelerin sözleşmelerindeki fesih ve iade maddelerini ayrıca incelemesi gerekiyor.

ORGANİZASYON ÜCRETİNE DİKKAT

Katılımcıların en fazla merak ettiği başlıklardan biri de organizasyon ücreti. Sisteme yapılan anapara ödemeleri ile organizasyon ücreti, ayrılma durumunda her koşulda aynı şekilde değerlendirilmiyor.

Özellikle 14 günlük cayma süresinin ardından gerçekleştirilecek fesihlerde organizasyon ücretinin iade edilip edilmeyeceği konusunda sözleşmedeki şartlar önem taşıyor. Bu nedenle toplam ödenen tutar ile katılımcıya iade edilecek tutar arasında fark oluşabilmesi gündeme geliyor.

DEVİR SÜRECİNDE GÖZLER 3 KURUMDA

Öte yandan Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devrine ilişkin süreç de yakından takip ediliyor. Sürecin tamamlanmasında BDDK, SPK ve Rekabet Kurulu’nun değerlendirmeleri önem taşıyor.

Tera Grubu’nun satın alma sürecinden geri çekilmediği belirtilirken, ilgili kurumların vereceği kararlar bekleniyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı şirketlerin geleceğine ilişkin merak edilen başlıkların başında geliyor.

ÖDEMELER AKSAR MI?

Şirket yönetimine ve devam eden süreçlere ilişkin gelişmeler, üyelerin birikimleri ve ödeme takvimleri konusunda da soru işaretlerine neden oldu. Ancak mevcut gelişmelere dayanarak bütün üyelerin ödemelerinde veya iadelerinde kesin olarak aksama yaşanacağını söylemek mümkün değil.

Sistemden ayrılmayı düşünen üyelerin hakları; imzaladıkları sözleşmeler, cayma veya fesih tarihleri ve yürürlükteki tasarruf finansman mevzuatı çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu nedenle üyelerin karar vermeden önce özellikle 14 günlük cayma süresi, fesih şartları, anapara iadesi ve organizasyon ücretine ilişkin hükümleri kontrol etmesi önem taşıyor.