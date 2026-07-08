Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Çağılı Plajı, yaz dönemi öncesinde kapsamlı bir bakımdan geçti. Finike Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sahil şeridindeki atıklar temizlendi ve kullanım ömrünü dolduran donanımlar yenilendi.

Belediye yetkililerinin aktardığına göre, hem yerel halkın hem de bölgeye gelen turistlerin yoğun olarak kullandığı plajda çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi. Ekipler sahil boyunca detaylı bir atık toplama işlemi gerçekleştirerek alanın doğal görünümünü koruma altına aldı. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sahil şeridine yönelik ilginin en üst seviyeye çıkması beklenirken, erken müdahale ile kirlilik riski en aza indirildi.

SOYUNMA KABİNLERİ MODERNİZE EDİLDİ

Temizlik faaliyetlerine ek olarak, plajı ziyaret edenlerin temel ihtiyaçlarını karşılayan altyapı da elden geçirildi. Zaman içinde yıpranan ve eskiyen soyunma kabinleri sökülerek yerlerine estetik ve daha kullanışlı yeni kabinler yerleştirildi. Bu güncellemeyle sahilin konfor standartlarının artırılması sağlandı.

ÇAĞILI PLAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz sahil şeridinde kalabalıktan uzak, sakin atmosferiyle bilinen Çağılı Plajı, ekolojik dengenin korunması gereken hassas noktalardan biri olarak değerlendiriliyor. Sezon öncesi yapılan bu tür erken müdahaleler, artan insan sirkülasyonunun yaratabileceği kalıcı çevre tahribatını önlemede kritik bir rol oynuyor.

Finike Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahil bandındaki periyodik temizlik ve bakım işlemlerinin yaz ayları boyunca kesintisiz süreceği duyuruldu. Yetkililer ayrıca, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması ve doğanın korunması konusunda vatandaşlardan yüksek hassasiyet beklediklerini ifade etti.