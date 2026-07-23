Türkiye'nin iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde dünyaca ünlü Portekizli yıldız Rafael Leao için karşı karşıya geldi. İtalyan spor basınının önde gelen kurumlarından SportMediaset'in aktardığı habere göre, sarı-lacivertli yönetim 27 yaşındaki kanat oyuncusunun temsilcileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldıza oldukça yüksek bir bakiye sunacağı öne sürüldü. Planlanan teklifin, 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşmeyi ve yıllık 12 milyon euro garanti ücreti içerdiği iddia ediliyor.

MİLAN'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NE KADAR?

SportMediaset'in haberinde, Galatasaray'ın da tecrübeli kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İki dev kulübün ilgisine rağmen, henüz İtalyan ekibi Milan ile gerçekleştirilmiş resmi bir temas bulunmuyor.

Çizme ekibinin, kadrosundaki en değerli isimlerden biri olan Leao için kapıyı 50 milyon eurodan açtığı kaydedildi. İddialara göre Milan yönetimi, bu rakamın altında kalacak hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Bu durum, transferin gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki bonservis rekorlarının büyük ölçüde aşılacağı anlamına geliyor.

RAFAEL LEAO NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?

Yıldız futbolcunun takımdan ayrılma isteği, geçtiğimiz günlerde bizzat kendi ifadeleriyle netlik kazanmıştı. 31 Mayıs tarihinde kamuoyuna bir açıklama yapan Leao, mevcut kulübündeki misyonunu tamamladığının sinyallerini vermişti.

Milan formasıyla elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini ve sahada her şeyini verdiğini belirten Portekizli oyuncu, "Yeni bir mücadeleye, yeni bir ligde atılmaya hazırım." ifadelerini kullanarak transfer iddialarını güçlendirmişti. Oyuncunun bu net tavrı, Süper Lig devlerinin harekete geçmesindeki ana unsur olarak öne çıkıyor.