ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının son bölümünde, yarışmacı Özgür Altınok 1 milyon lira değerindeki soruya kadar ulaşmayı başardı. Yarışmacı, son soruda risk almayarak yarışmadan çekildi ve 500 bin TL ödül kazandı.

Altınok, ikinci barajı geçtikten sonra karşısına çıkan 500 bin lira değerindeki "1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır?" sorusuna joker hakkı olmamasına rağmen kendi tahminiyle cevap verdi. Yarışmacının "Aha ha" yanıtını vermesi ve bu cevabın doğru çıkması, kendisine 1 milyon liralık sorunun kapısını araladı.

1 MİLYON LİRALIK OSMANLI SPOR GAZETESİ SORUSU

Büyük ödül aşamasında yarışmacıya, "11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniyle yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Güreş, Tenis, Cirit ve Futbol yer aldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, cevaptan emin olamayan Altınok risk almamayı tercih ederek çekilme kararı aldı.

OSMANLI'DA SPOR YAYINCILIĞININ KISA GEÇMİŞİ

Yarışmaya konu olan Osmanlı döneminin ilk spor yayını, dönemin kısıtlı matbaa imkanları ve okuyucu kitlesinin modern spor dallarına henüz yeterli ilgiyi göstermemesi nedeniyle yayın hayatına sadece yedi sayı devam edebilmişti. O dönemde özellikle futbolun imparatorluk sınırları içinde yeni yeni yaygınlaşmaya başlaması, yayının isminin "Futbol" olarak belirlenmesinde doğrudan etkili olmuştu.

Yarışmadan çekilme kararını resmileştirdikten sonra doğru cevabın "D- Futbol" olduğunu gören Altınok, sonucu şaşkınlıkla karşıladı. Başarılı performansıyla izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacı, stüdyodan 500 bin TL'lik para ödülüyle ayrıldı.