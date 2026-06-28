Mustafa Kemal Atatürk adına her yıl düzenlenen ve Türk yarışçılığının en önemli organizasyonu olarak kabul edilen Gazi Koşusu, bu yıl tarihi bir dönüm noktasına ulaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, bugün 100'üncü kez gerçekleştirilecek.

Saat 17.15'te Başlayacak

Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarış, Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.

50 Milyon Liralık Dev Ödül

Bu yıl düzenlenen tarihi yarışta birinci olacak safkanın sahibi 50 milyon liralık büyük ödülün sahibi olacak. Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda Türkiye'nin en başarılı 3 yaşlı İngiliz tayları birincilik mücadelesi verecek.

22 Safkan Şampiyonluk İçin Pistte

Gazi Koşusu'nda mücadele edecek safkanlar şunlar:

Aimus Liberatus

Almighty Esprit

Anshba

Ballad King

Bay Nalçakan

Brando

Ersele Beyi

Goldrakhan

Jazz Runner

Joyful Forever

Kralın Dansı

Mandrake

Massimo Supremo

Metal Heart

Mucho Bueno

Rabovo

Silent Treatment

The Real One

Upamecano

Whizbang

Jaehaera

Neuro Math

Yedek safkanlar ise Super Tomo, Falconnidae, Shadow Soldier, Rand Al Thor ve Bizon olarak açıklandı.

Yarışseverler, tarihi organizasyonda 100. Gazi Koşusu kupasını hangi safkanın kazanacağını büyük bir heyecanla bekliyor.