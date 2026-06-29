Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği haftanın Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Yüksek ikramiye nedeniyle büyük ilgi gören çekilişte milyonlarca kupon sahibi sonuçları öğrenmek için resmi ekranlara yöneldi.

İşte Kazandıran Numaralar

29 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şöyle:

42 – 58 – 35 – 84 – 30 – 83

Joker Numara: 55

SüperStar Numara: 4

Büyük İkramiye 397 Milyon TL'yi Geçti

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 397.176.119 TL olarak açıklandı. Talihliler, kuponlarını ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçlarına göre de kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

Sonuçlar Yoğun İlgi Gördü

Yüksek ikramiye nedeniyle çekiliş sonuçları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Kupon sahipleri, ikramiye dağılımı ve kazanan kupon sayısına ilişkin ayrıntıları resmi Milli Piyango sonuç ekranı üzerinden takip edebilecek.

Yetkililer, ikramiye sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılmasını tavsiye etti.