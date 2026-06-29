Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Melih Y. (33), daha önce arkadaşı Burak D.'ye (35) verdiği 4 bin liralık borcunu geri istedi.

"Borcu Vereceğim" Diyerek Çağırdı

İddiaya göre Burak D., borcunu ödeyeceğini söyleyerek Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmanın girişine çağırdı. Burada buluşan iki arkadaş arasında kısa süre sonra sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada Burak D., yanında taşıdığı bıçakla Melih Y.'yi karnından bıçakladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kanlar içinde yere yığılan Melih Y.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Melih Y.'nin sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

Şüpheli Kaçtı

Olayın ardından Burak D. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de apartman çevresinde delil topladı.

4 bin liralık borç nedeniyle yaşandığı öne sürülen bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.