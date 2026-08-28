Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Fidan Hoca” adıyla bilinen Fidan Atalay hakkında re'sen soruşturma başlattı. Atalay'ın Instagram hesabından yaptığı video, fotoğraf ve diğer paylaşımlar incelemeye alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226'ncı maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, Atalay'ın söz konusu yöntemle gelir elde etmesi nedeniyle TCK'nın 282'nci maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu yönünden de soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Fidan Atalay'ın İzmir'de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen ‘fidannatalay’ isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226'ncı maddesi kapsamında düzenlenen ‘müstehcenlik’ suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282'nci maddesinde düzenlenen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir ilinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.”

ÜCRETLİ ABONELİK SİSTEMİ DE GÜNDEMDE

Soruşturmayla birlikte Fidan Atalay'ın sosyal medya üzerinden elde ettiği öne sürülen gelir de dikkat çekti. Atalay'ın Instagram hesabında özel içeriklere erişim sağlayan ücretli abonelik sistemini kullandığı ve aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu belirtildi.

Atalay'ın ücretli abone sayısının 12 bini geçtiği öne sürülürken, bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamada aboneliklerden elde edilen aylık brüt tutarın yaklaşık 960 bin TL'ye ulaşabileceği görülüyor. Platform kesintileri, vergiler ve diğer giderler nedeniyle bu tutarın doğrudan net kazanç anlamına gelmediği belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fidan Atalay'ın gözaltına alınmasının ardından hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Atalay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında atılacak adli adımların netleşmesi bekleniyor.