Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gecelik fonlama faizini yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekmesi piyasalara yansımaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Diyarbakır'da düzenlenen "İş Dünyası Finans Buluşması"nda bir araya gelen kamu bankalarının genel müdürleri, kredi maliyetlerine ilişkin yeni kararları açıkladı.

KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM PAZARTESİ BAŞLIYOR

Toplantıda konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, pazartesi gününden itibaren tüm faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık bir düşüş gerçekleştireceklerini bildirdi. Arslan'ın aktardığına göre, bu indirimden özellikle kadın ve genç girişimciler daha avantajlı oranlarla yararlanabilecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise Merkez Bankası adımının mevduat piyasasında etkisini gösterdiğini, önümüzdeki haftayla birlikte kredi faizlerine de yansıyacağını belirtti.

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMAN TALEPLERİ

İş dünyası temsilcileri, politika faizi ile ticari kredi faizleri arasındaki makasın daraltılmasını talep ediyor.

TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mevcut durumda politika faizi ile kredi faizleri arasında 20 puanlık bir fark bulunduğuna dikkat çekerek, bankacılık sektörünü bu indirimi ticari kredilere hızla yansıtmaya çağırdı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de sahadaki finansman desteğini artıracaklarını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışacaklarını ifade etti.

KGF DESTEKLERİ VE YENİ DÖNEM BEKLENTİLERİ

Artan üretim ve istihdam maliyetleri karşısında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin önemi artıyor. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in verdiği bilgilere göre, fon bugüne kadar 600 bini aşkın firmaya 1,7 trilyon liranın üzerinde kefalet sağladı. Diyarbakır özelinde ise bu rakam 20 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte, bankaların faiz indirimleriyle birlikte reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaşması ve yapılandırma taleplerinin hızla karşılanması öngörülüyor.