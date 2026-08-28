Sosyal medyada etkileşim elde etmek amacıyla üretilen tartışmalı içeriklere bir yenisi eklendi. Tesettürlü genç bir kadının yer aldığı ve “Sevgilimde kaldığım gün babam aramıştır” notuyla paylaşılan kısa video, farklı hesaplar tarafından yeniden yayılarak kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Görüntüler, özellikle paylaşımda kullanılan ifade ve sergilenen davranışlar üzerinden sosyal medyada yoğun eleştirilere konu oldu.

PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ GELDİ

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriğin aile ilişkileri ve toplumsal değerler üzerinden etkileşim toplamaya yönelik olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar paylaşımı yalnızca eleştirmekle yetinirken, bazıları ise İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek görüntülerin incelenmesini ve suç unsuru bulunması halinde gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.