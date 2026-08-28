MİLYONLARCA öğrenci ve veli, yaz tatilinin son günlerine girilirken yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Özellikle “Okullar ne zaman açılacak?”, “Yaz tatili uzatıldı mı?” ve “Ara tatiller kaldırıldı mı?” soruları gündemde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yeni dönemde öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekliyor.

OKULLAR 14 EYLÜL'DE AÇILACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf öğrencileri de yeni eğitim ortamlarına alışmaları amacıyla uyum programına dahil olacak.

YAZ TATİLİ UZATILDI MI?

Sosyal medyada yaz tatilinin uzatılacağı yönünde gündeme gelen iddiaların aksine paylaşılan çalışma takviminde okulların açılış tarihi 14 Eylül 2026 olarak yer alıyor. Buna göre yeni eğitim öğretim yılı belirlenen takvim doğrultusunda başlayacak.

ARA TATİLLER DEVAM EDECEK

Öğrenciler ve velilerin merak ettiği bir diğer konu ise ara tatiller oldu. Ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara rağmen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde uygulama devam ediyor.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler her iki dönemde 9'ar günlük tatil yapacak.

YARIYIL TATİLİ 23 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Ocak-7 Şubat 2027 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak.

İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2027 tarihinde sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

İŞTE 2026-2027 EĞİTİM TAKVİMİ

Uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Okullar 14 Eylül'de açılacak. İlk ara tatil 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili 23 Ocak-7 Şubat 2027, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2027'de tamamlanacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN SEMİNER PROGRAMI

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki çalışma programı da uygulanacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. Çalışmalar 7-11 Eylül tarihleri arasında ise okullarda yüz yüze devam edecek.

Böylece öğretmenler öğrencilerin ders başı yapmasından önce yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hazırlıklarını tamamlayacak.