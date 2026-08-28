FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan ikinci tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. İlk turda başarılı bir performans ortaya koyan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turdaki ilk sınavını Litvanya karşısında verecek.

Ay-yıldızlı ekip, J Grubu’nda Litvanya, İzlanda ve İtalya ile Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. İlk turdan elde edilen sonuçların da taşındığı ikinci turda Türkiye, avantajlı konumunu koruyarak 2027 Dünya Kupası’na katılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Litvanya karşılaşması bugün (28 Ağustos 2026 Cuma) saat 21.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

TÜRKİYE-LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen Türkiye-Litvanya karşılaşması TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1’den yapılacak yayın şifresiz olarak takip edilebilecek.

12 DEV ADAM İLK TURU KAYIPSIZ TAMAMLADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk turunda C Grubu’nda gösterdiği performansla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu lider tamamladı ve ikinci tura önemli bir avantaj taşıdı.

Litvanya ise ilk turda mücadele ettiği D Grubu’nu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada bitirdi. İlk tur sonuçlarının ikinci tura taşınması nedeniyle Türkiye, J Grubu’na rakiplerine göre avantajlı bir tabloyla giriyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI BİLETİ

12 Dev Adam, Litvanya karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak ikinci tura galibiyetle başlamayı hedefliyor. Türkiye'nin bu karşılaşmanın ardından sıradaki rakibi İzlanda olacak.

Ay-yıldızlılar, 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Reykjavik’teki Laugardalshöll Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

12 DEV ADAM’IN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

28 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye - Litvanya

31 Ağustos 2026 Pazartesi: İzlanda - Türkiye

26 Kasım 2026 Perşembe: İtalya - Türkiye

29 Kasım 2026 Pazar: Türkiye - İzlanda

26 Şubat 2027 Cuma: Litvanya - Türkiye

1 Mart 2027 Pazartesi: Türkiye - İtalya

Türkiye, J Grubu’nda alacağı sonuçlarla FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için mücadele edecek. 12 Dev Adam’ın ikinci turdaki ilk adımı ise bu akşam Litvanya karşısında olacak.